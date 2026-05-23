Sécurité, emploi, hydrocarbures : les sujets au cœur des échanges entre Bassirou Diomaye Faye et d’anciens ministres

XALIMANEWS: À l’occasion de la Journée nationale du dialogue, inscrite dans l’agenda républicain, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi ce samedi au Palais de la République les consultations entamées depuis le début de la semaine.

Le chef de l’État a successivement reçu Souleymane Ndéné Ndiaye, ainsi que les anciens ministres de l’Intérieur Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Abdoulaye Diome.

Les discussions ont principalement porté sur les défis économiques et sécuritaires auxquels le Sénégal est confronté. Les participants ont également abordé plusieurs enjeux stratégiques liés à la sécurité, notamment les questions d’emploi, d’exploitation des hydrocarbures et de cybersécurité.

Avec l’audience accordée à Souleymane Ndéné Ndiaye, le président de la République boucle ainsi la série de consultations menées avec d’anciens chefs de gouvernement dans le cadre de cette Journée nationale du dialogue.