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Dakar en marche pour les victimes des violences politiques : forte pression sur la justice

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XALIMANEWS: Plusieurs organisations issues de la société civile, accompagnées de responsables politiques, ont pris part samedi à une marche organisée à Dakar pour réclamer l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes et fiables sur les violences politiques enregistrées entre 2021 et 2024 au Sénégal.

Les organisateurs avancent un bilan de 68 morts liés à ces événements, en plus de plus de 1 000 personnes arrêtées ou détenues dans le cadre de ces troubles.

La manifestation, sécurisée par les forces de l’ordre, s’est déroulée calmement sur l’avenue Bourguiba, sans incidents notables. Les participants ont insisté sur l’urgence de faire toute la lumière sur ces faits et d’en établir clairement les responsabilités.

Intervenant lors de la mobilisation, la députée Maïmouna Bousso a estimé que la loi d’amnistie ne peut pas empêcher la recherche de la vérité judiciaire. Selon elle, les crimes de sang ainsi que les actes de torture doivent rester hors du champ de toute protection légale.

Représentant le collectif des familles de victimes, Djibril Diaw a donné lecture d’une déclaration dans laquelle il appelle à l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales, transparentes et sérieuses. Il a rappelé que les victimes ne sont pas de simples statistiques, mais des vies détruites et des familles profondément touchées, rejetant toute forme d’oubli ou d’exploitation politique.

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Le collectif a également mis en garde contre toute promotion internationale de personnes soupçonnées d’implication dans ces violences, estimant qu’aucune candidature à des fonctions de haut niveau ne devrait être envisagée sans que la vérité ne soit établie.

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a dénoncé un long blocage du processus judiciaire, affirmant qu’il n’existe plus d’obstacle légal empêchant aujourd’hui l’ouverture de poursuites. Il a regretté l’absence de résultats concrets malgré l’existence de dossiers documentés et de procédures restées sans suite.

Il a jugé “inacceptable que des violations aussi graves restent impunies”, appelant les autorités à agir fermement pour garantir justice aux victimes.

De son côté, Pape Abdoulaye Touré, membre de l’initiative Zéro Impunité (IZI), a rappelé que les actes de torture et les traitements inhumains sont exclus de l’amnistie selon les conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Il a aussi dénoncé l’absence de poursuites malgré les éléments de preuve disponibles.

Les manifestants ont enfin réaffirmé leur volonté de poursuivre la mobilisation jusqu’à l’établissement complet de la vérité sur ces événements.

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