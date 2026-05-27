Coupe du monde 2026 : dîner de communion pour les Lions à Diamniadio

XALIMANEWS: Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont organisé, mardi soir, un dîner de convivialité au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio afin de consolider l’esprit de groupe avant leur départ pour la Coupe du monde 2026, a annoncé la Fédération sénégalaise de football.

Selon l’instance dirigeante du football sénégalais, cette rencontre s’est tenue à l’initiative des joueurs et du sélectionneur Pape Thiaw, quelques heures après la cérémonie officielle de remise du drapeau national présidée au palais de la République par le président Bassirou Diomaye Faye.

En plus des internationaux sénégalais, les membres des staffs technique et administratif ont également participé à ce moment de partage organisé dans l’enceinte du Stade Maître Abdoulaye Wade, à Diamniadio.

Après un début de rassemblement marqué par la présence de seulement huit joueurs lundi, la Tanière affiche désormais un effectif presque complet. Quelques absences sont toutefois notées, notamment celles d’Ismaila Sarr, Yehvann Diouf et Antoine Mendy, retenus par leurs clubs pour des finales ou des matchs de barrages. Le gardien Ousmane Ba, évoluant à Metz, a quant à lui rejoint le groupe.

Le milieu de terrain d’Everton, Idrissa Gana Guèye, n’avait pas encore intégré la tanière mardi soir.

Dans la journée, plusieurs cadres de la sélection, parmi lesquels Sadio Mané, Pape Guèye, Assane Diao, Pape Matar Sarr et Edouard Mendy, se sont rendus au consulat des États-Unis pour le dépôt de leurs demandes de visa.

Les Lions quitteront Dakar ce mercredi pour Charlotte, aux États-Unis, où ils poursuivront leur préparation avant le début du Mondial prévu du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les champions d’Afrique en titre disputeront un premier match amical face aux États-Unis à Charlotte, avant d’affronter l’Arabie Saoudite à San Antonio, dans le Texas.

Le Sénégal rejoindra ensuite son camp de base dans l’État du New Jersey le 11 juin prochain. Les hommes de Pape Thiaw évolueront dans une poule relevée composée de la France, de la Norvège et de l’Irak.

Les Lions débuteront leur campagne mondiale le 16 juin face à la France à New York, avant de croiser la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium du New Jersey. Ils termineront la phase de groupes le 26 juin contre l’Irak à Toronto.