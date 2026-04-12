Tivaouane : la Ziarra générale, mémoire vivante d’une foi qui s’adapte au temps

XALIMANEWS: Chaque année, la ville sainte de Tivaouane devient le cœur battant de la spiritualité tidiane. Mais au-delà du rassemblement impressionnant de fidèles, la Ziarra générale raconte une histoire profonde : celle d’une réforme silencieuse dans la manière de transmettre la foi au Sénégal.

Tout remonte à une période charnière. En 1922, la disparition de El Hadji Malick Sy bouleverse la confrérie Tijaniyya. Son fils et successeur, Serigne Babacar Sy, hérite d’un héritage spirituel immense, mais aussi d’une communauté confrontée à de nouvelles réalités, marquées par l’administration coloniale et l’émergence d’une élite salariée.

Très vite, le nouveau guide comprend que les méthodes traditionnelles d’enseignement ne suffisent plus. Les disciples sont désormais dispersés, engagés dans des activités professionnelles qui les éloignent des cercles religieux classiques. Il devient alors nécessaire de repenser les cadres de transmission.

C’est dans ce contexte qu’émerge, en 1927, le Dahira Al-Kirâm. Cette structure, l’une des premières associations religieuses modernes du pays, rassemble notamment des fidèles évoluant dans l’administration. Elle offre un équilibre entre obligations professionnelles et engagement spirituel, tout en maintenant un lien fort avec le guide.

Trois ans plus tard, en 1930, une étape décisive est franchie. La rencontre annuelle des membres de cette organisation est institutionnalisée. Ainsi naît officiellement la Ziarra générale. Derrière cette initiative, une vision claire : faire de Tivaouane un pôle incontournable de convergence spirituelle, un lieu où les fidèles, où qu’ils soient, peuvent se reconnecter à l’essentiel.

Dès lors, le rendez-vous s’inscrit durablement dans le calendrier religieux. Les témoignages évoquent une organisation rigoureuse et une atmosphère empreinte de ferveur. À l’aube, Serigne Babacar Sy se préparait avec solennité, recevant les premiers disciples venus chercher conseils et bénédictions. Ces moments d’échange direct incarnaient une transmission vivante du savoir spirituel.

Au fil des décennies, la Ziarra générale a dépassé le cadre strictement religieux. Elle est devenue un véritable espace de cohésion sociale, un moment de retrouvailles où se renforcent les liens communautaires et l’attachement à un héritage commun.

À la disparition de Serigne Babacar Sy en 1957, l’essentiel est déjà en place : une institution solide, capable de traverser les générations sans perdre son sens. Aujourd’hui encore, la Ziarra demeure ce point de rencontre unique entre histoire, foi et fidélité.

Comme le veut la tradition, cet événement majeur est précédé du Gamou dédié à Sokhna Oumou Khairy, affectueusement appelée “Borom Wagn Wi”. Un moment fort, marqué notamment par l’intervention très attendue de son fils, Serigne Babacar Sy Cissé.

À Tivaouane, la Ziarra générale n’est pas qu’un rituel. C’est une vision en mouvement : celle d’une foi enracinée, mais capable d’évoluer avec son époque, sans jamais perdre son âme.