Secrétariat Général de l’ONU: Macky Sall, l’espoir d’un nouvel équilibre mondial (Par Dr Ablassé OUEDRAOGO, ancien Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso) 

À l’heure où les équilibres du monde se redessinent et où les voix du Sud aspirent à une reconnaissance plus juste, la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies s’impose comme une opportunité historique pour le continent africain. Porteuse d’une ambition de réforme, de justice et de rééquilibrage des rapports internationaux, elle incarne l’espoir d’un multilatéralisme rénové. Plus qu’un choix individuel, c’est un enjeu collectif : celui de faire entendre, avec force et dignité, la voix de l’Afrique dans la gouvernance mondiale.

Le Président Macky Sall est candidat au poste de Secrétaire général des Nations Unies, en vue de succéder à António Guterres en janvier 2027. Cette candidature, porteuse d’un espoir de rééquilibrage des rapports internationaux au profit du continent africain, mérite d’être résolument soutenue par les peuples d’Afrique.

Le 22 avril 2026 constituera une étape décisive de ce processus. À cette date, le Président Macky Sall sera auditionné au siège des Nations Unies devant les représentants des 193 États membres, afin d’exposer sa vision de la fonction.

Un homme d’État d’envergure internationale, au service du multilatéralisme

Le parcours politique du Président Macky Sall inspire le respect et force l’admiration. Après deux mandats à la tête de l’État sénégalais, il a choisi de se retirer du pouvoir, en dépit d’une révision constitutionnelle qui lui ouvrait la possibilité de briguer un troisième mandat. Ce choix, empreint de responsabilité et d’élégance républicaine, atteste de son attachement aux principes démocratiques.

Fort de cette expérience, il se présente aujourd’hui à la gouvernance de l’organisation mondiale avec une crédibilité indiscutable. Son intégrité, sa loyauté et son sens élevé de l’État constituent autant d’atouts majeurs.

Tout au long de ses mandats, il s’est engagé avec constance pour la défense des intérêts du continent africain et la promotion d’un ordre international plus juste. Son passage à la présidence de l’Union africaine (2022–2023), de la CEDEAO (2015–2016), ainsi que ses fonctions de Président du Centre mondial pour l’adaptation au changement climatique et d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète en 2024 témoignent de son influence et de sa stature internationale.

Le Président Macky Sall s’impose ainsi comme un acteur majeur du multilatéralisme contemporain, dont la candidature honore l’Afrique toute entière.

Une candidature crédible, solide et compétitive

Face à trois autres candidats issus d’Amérique latine, la candidature du Président Macky Sall s’affirme avec force et sérieux. L’on aurait pu croire qu’un candidat africain serait désavantagé dans un système international souvent inégalitaire. Il n’en est rien.

Selon un sondage attribué au cabinet britannique Holding Price Limited, reconnu pour la rigueur de ses analyses, le Président Macky Sall arrive en tête avec 38,6 % des intentions de vote, devançant nettement ses concurrents. Ce résultat, fondé sur les perceptions de décideurs politiques, diplomates et experts internationaux, constitue un indicateur significatif de sa crédibilité.

Maîtrisant les arcanes complexes des relations internationales, marquées par les enjeux de puissance, la souveraineté des États, la gestion des conflits et les exigences de coopération, il dispose de l’expérience nécessaire pour impulser les réformes indispensables à une organisation confrontée à de profondes mutations.

Le soutien implicite d’une large majorité de dirigeants africains renforce davantage la légitimité de sa candidature. Dès lors, il appartient aux peuples africains, épris de paix, de justice et de dignité, de se rassembler derrière cette ambition commune et de porter haut la voix du continent sur la scène mondiale.

L’épreuve décisive de l’audition du 22 avril 2026

L’audition du 22 avril 2026, prévue au siège des Nations Unies de 15 heures à 18 heures, constituera un moment déterminant. Elle offrira au Président Macky Sall l’opportunité de convaincre définitivement la communauté internationale de sa vision, de son leadership et de sa capacité à diriger l’organisation.

Ce processus, fondé sur la transparence, prévoit la publication préalable du curriculum vitae et de la déclaration de vision de chaque candidat sur le site de l’Assemblée générale. Lors de l’audition, chaque prétendant présente son projet pour l’avenir des Nations Unies, avant de répondre aux questions des États membres, des groupes régionaux, ainsi que de représentants de la société civile.

À l’issue de ces échanges, le Conseil de sécurité procède à la recommandation du candidat retenu, avant sa nomination officielle par l’Assemblée générale. Cette étape décisive, attendue avant la fin de l’année 2026, repose sur un consensus entre les membres permanents du Conseil.

Un enjeu historique pour l’Afrique

Si le Président Macky Sall venait à être élu, perspective hautement plausible au regard de ses qualités et de ses soutiens, il incarnerait un leadership capable de rénover en profondeur la gouvernance mondiale.

Une telle élection constituerait un tournant historique pour l’Afrique, lui conférant un rayonnement accru ainsi que des retombées politiques et économiques significatives.

L’heure est donc venue, pour les Africains, de transcender leurs divergences et leurs rivalités, afin de saisir cette opportunité historique. Soutenir la candidature du Président Macky Sall, c’est œuvrer à l’avènement d’un ordre international plus équilibré, plus inclusif et plus attentif à la voix de l’Afrique.

Ouagadougou, le 10 avril 2026

Dr Ablassé OUEDRAOGO

Ancien Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso

Ancien Président du Conseil des Ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA)

Ancien Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

Ancien Haut fonctionnaire des Nations Unies