Le Roi Mohammed VI gracie les supporters sénégalais condamnés après la CAN 2025 au Maroc

XALIMANEWS: Le Royaume du Maroc a annoncé une mesure de clémence en faveur des supporters sénégalais condamnés après les incidents survenus lors de la CAN 2025 organisée au Maroc.

Selon plusieurs médias marocains et sénégalais, le Roi Mohammed VI a accordé une Grâce Royale à ces supporters à l’occasion de l’Aïd al-Adha, invoquant les relations fraternelles historiques entre le Maroc et le Sénégal ainsi que des considérations humanitaires. ￼

Les supporters concernés avaient été condamnés après des incidents liés à la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, notamment pour hooliganisme, jets de projectiles et invasion de terrain. Plusieurs démarches diplomatiques avaient été entreprises ces derniers mois par les autorités sénégalaises afin d’obtenir leur libération. ￼

Cette décision est présentée comme un geste fort de fraternité et d’apaisement entre Rabat et Dakar.