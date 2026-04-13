Accident tragique sur l’autoroute de Dakar : un policier perd la vie, un autre grièvement blessé à hauteur de Mariama Niasse

XALIMANEWS: Un terrible accident de la circulation s’est produit ce matin sur l’autoroute de Dakar, au niveau de l’école Mariama Niasse. Le bilan est lourd : le policier Babacar Ndour, issu de la 48e promotion de l’École nationale de police (promotion 2019), a perdu la vie.

D’après les premières informations recueillies, l’accident implique une moto de service de la police et un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye ». Les deux agents, affectés au commissariat central de Dakar, se trouvaient en mission à moto lorsqu’ils ont été violemment heurtés.

La puissance du choc a été fatale à l’un des policiers, décédé sur place. Son collègue, gravement blessé, a été rapidement pris en charge et évacué vers une structure sanitaire pour des soins d’urgence.