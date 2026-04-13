Keur Massar : une dispute entre deux frères vire au drame, un blessé et un suspect arrêté

XALIMANEWS: Une violente altercation familiale a éclaté à Keur Massar, au niveau de l’arrêt Tigo, impliquant deux frères, selon des informations rapportées par Xalima.

Tout serait parti d’une dispute survenue à l’intérieur du domicile familial. Les deux frères se seraient échangé des propos injurieux, avant que la situation ne dégénère en bagarre.

Au cours de l’affrontement, le petit frère aurait saisi un couteau et poignardé son grand frère, provoquant une grave blessure.

Alerté, le voisinage est rapidement intervenu pour secourir la victime, qui a été acheminée d’urgence à l’hôpital. Un certificat médical a été établi après sa prise en charge.

Suite à une plainte déposée, le présumé agresseur, le petit frère, a été interpellé puis placé en garde à vue par la Brigade territoriale de Keur Massar.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame familial