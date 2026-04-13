Procès des 18 supporters sénégalais : la Cour se retire pour délibérer, selon Me Kabou

XALIMANEWS: L’audience en appel des 18 supporters sénégalais jugés au Maroc a franchi une étape décisive ce lundi. Selon leur avocat, Me Patrick Kabou, la Cour s’est retirée pour délibérer, marquant ainsi la fin des débats devant la juridiction de Rabat.

Au cours de l’audience, les prévenus ont de nouveau contesté les faits de « hooliganisme » qui leur sont reprochés, tandis que la défense a tenté d’apporter de nouveaux éléments, notamment en sollicitant certains témoignages, sans succès.

Pour rappel, ces supporters avaient été condamnés en première instance à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme, après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025.

Le verdict final est désormais très attendu et pourrait être rendu dans les prochaines heures ou jours.