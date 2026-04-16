Canada-Sénégal: Le RGSC, architecte du “pont de l’honneur” et de la “teranga”

1994-2026, c’est 32 ans d’engagement, de diplomatie, de solidarité et de patriotisme légendaire. Entre Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Dakar…, une dynamique fulgurante, durable se déploie. Celle-ci est incarnée par une détermination et un engagement méthodiques des Sénégalaises et des Sénégalais, qui, à travers le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC), transforment l’ancrage sénégalais au Canada. L’impact dépasse par ailleurs une simple animation associative. Chaque idée, chaque initiative, chaque projet, chaque mission d’accompagnement à l’intégration, chaque geste solidaire est synonyme d’une fondation solide pour la construction d’un pont entre les deux nations: le Canada et le Sénégal. Liées par l’histoire, le RGSC s’y illustre pour porter encore plus haut le flambeau, pour garantir la postérité de ce lien de coopération, comme l’a déclaré le Président Babacar DIOP dans son discours du 4 avril 2026 à l’occasion de l’ouverture du Mois du Sénégal, cette année délocalisé dans la grande ville de Québec. En effet, l’enjeu est d’organiser la communauté sénégalaise afin qu’elle soit davantage porteuse de valeur humaine et sociale, influente et dynamique. Entre inclusion sociale, entrepreneuriat, échanges culturels et diplomatiques, influences économiques et éducatives, le RGSC crée une plateforme de rayonnement du Sénégal dans cette zone nord américaine, parce que la force de la diaspora ne se limite pas seulement aux transferts d’argent. Elle se mesure aussi, et grandement à sa réelle capacité de bâtir un pont durable, de la confiance et de l’avenir axé sur l’incubation du leadership et la création d’une ressource humaine favorable aux deux nations… Le défi majeur n’est plus de reconnaître la diaspora. Ce n’est plus une demande factuelle. C’est plutôt de la voir telle une puissance architecturale dans la fabrique d’une coopération durable et fluide entre le Canada et le Sénégal comme l’illustre le thème de la 13é édition du Mois du Sénégal: Rôle stratégique de la diaspora dans l’intégration et le développement bilatéral Canada – Sénégal. Dans un contexte de dialogues, de partenariats, le RGSC joue un rôle de diplomatie citoyenne et de proximité efficace. Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut voir le «pont de l’honneur» et de la «téranga» non comme une métaphore légère, mais telle une œuvre humaine, collective en chantier, portée par le Regroupement Général des Sénégalais du Canada, l’un des principaux maîtres d’œuvre. C’est parce que l’union fait la force que le RGSC est invité à continuer à œuvrer pour la bonne marche de cet organisme qui est à l’image de l’érable et du baobab. La proximité, la solidarité et l’écoute doivent rester davantage les clés d’une motivation citoyenne pour la réussite des missions collectives. Pour réussir, il faut s’unir et notre devise nous le rappelle: Un peuple – un but – une foi.

Assane Sarr

DiasporaActu.net