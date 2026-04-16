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Fake news à Kaolack : pas de coupure d’eau à Médina Baye

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XALIMANEWS: Une rumeur largement partagée sur les réseaux sociaux a récemment semé l’inquiétude autour de la mosquée de Médina Baye à Kaolack. Selon cette information virale, une coupure d’eau aurait été opérée en raison d’une facture impayée estimée à plus de 22 millions de FCFA.

Mais après vérification sur place, il s’avère que cette information est totalement fausse. L’eau est bien disponible dans l’enceinte de la mosquée et aucune perturbation n’a été constatée.

Alertés par la propagation rapide de la rumeur, les responsables ont tenu à rassurer. Moussa Souaré, en charge de la surveillance des lieux, a indiqué avoir reçu de nombreux appels inquiets, tout en confirmant que la situation est parfaitement normale.

Même son de cloche du côté de la Sen’Eau, où une source a formellement démenti toute coupure ou facture problématique liée à la mosquée.

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Sur place, des fidèles, surpris par l’ampleur de cette fausse alerte, appellent à plus de prudence dans la diffusion des informations. Si certains internautes ont même envisagé une collecte financière, l’initiative est jugée inutile face à une situation inexistante.

À la veille de la prière du vendredi, la rumeur a tout de même attiré plusieurs curieux venus constater la réalité. Un épisode qui rappelle l’importance de vérifier les faits avant de relayer une information, surtout sur les réseaux sociaux.

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