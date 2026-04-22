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Macky Sall candidat à l’ONU : un plaidoyer pour un multilatéralisme rénové et efficace

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XALIMANEWS: — L’ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement présenté sa vision pour les Nations Unies lors d’un dialogue public organisé par Assemblée générale des Nations Unies avec les candidats au poste de Secrétaire général.
Dans un contexte international marqué par des crises multiples, Macky Sall a dressé un constat sans détour : « les défis actuels ne sont plus cycliques, mais systémiques », évoquant notamment les rivalités géopolitiques, les conflits armés, les vulnérabilités climatiques et les fractures socio-économiques croissantes.
Face à ces tensions, il a défendu avec force le rôle central du multilatéralisme, qu’il considère comme « le cadre indispensable » pour répondre aux enjeux globaux. Il a insisté sur la nécessité de restaurer la confiance entre les États membres et de renforcer la coopération internationale.
S’appuyant sur une carrière de près de quarante ans dans les plus hautes fonctions de l’État sénégalais, Macky Sall a mis en avant son expérience du dialogue, de la négociation et de la prise de décision. Il a affirmé vouloir incarner un Secrétaire général « impartial » et « rassembleur », capable de bâtir des ponts entre les nations, les cultures et les blocs géopolitiques.
Parmi ses priorités, le candidat a annoncé son intention de renforcer la diplomatie préventive, d’améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix et de maintenir les droits humains au cœur de l’action onusienne. Il a également souligné l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des Objectifs de développement durable, à quatre ans de leur échéance.
Sur le plan économique, Macky Sall a plaidé pour une refonte du financement du développement, en mettant davantage l’accent sur l’investissement, le commerce et les partenariats, plutôt que sur les seuls financements publics. Il a notamment proposé de renforcer le rôle du Forum sur le financement du développement, en collaboration avec des institutions telles que Organisation mondiale du commerce, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et les institutions de Bretton Woods.
Le candidat a également abordé la question sensible de la réforme des Nations Unies, appelant à une gestion « plus transparente et rigoureuse » et à une meilleure coordination entre les différentes agences. Il s’est prononcé en faveur d’une réforme consensuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de renforcer sa légitimité et son efficacité.
Dans une conclusion aux accents solennels, Macky Sall a présenté l’heure actuelle comme un « carrefour décisif » pour l’avenir du monde, appelant à choisir entre « un monde de nations divisées ou un monde de Nations Unies ».
« Le moment est venu de faire mieux avec moins », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de décisions audacieuses et d’une action collective renouvelée.
Avec cette déclaration, Macky Sall se positionne comme un candidat expérimenté, porteur d’une vision pragmatique et réformatrice pour une Organisation des Nations Unies en quête de crédibilité et d’efficacité.

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