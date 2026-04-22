Louga : un homme s’immole près d’une station-service, son état jugé critique

XALIMANEWS: Un homme âgé d’une trentaine d’années a été grièvement blessé, ce mercredi, après une tentative de suicide survenue au quartier Artillerie, dans la commune de Louga, selon des sources sécuritaires.

D’après les premières informations, l’individu aurait tenté de mettre fin à ses jours aux environs de 10 heures en s’aspergeant d’un produit inflammable avant d’y mettre le feu. La scène s’est déroulée à proximité d’une station-service, non loin du commissariat urbain, provoquant la panique chez les riverains.

Alertés par les cris et l’ampleur de l’incident, des passants sont intervenus rapidement pour tenter de maîtriser les flammes, en attendant l’arrivée des secours. Les sapeurs-pompiers, dépêchés sur les lieux, ont pris en charge la victime avant de l’évacuer d’urgence vers l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

Selon une source médicale, l’état de la victime est jugé préoccupant en raison de la gravité des brûlures subies.

Une enquête a été ouverte par les services de police afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.