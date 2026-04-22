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Kolda : Bassirou Diomaye Faye arrive avec de grands projets dès jeudi

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XALIMANEWS: Le président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée économique à Kolda du 23 au 25 avril 2026 avec plusieurs inaugurations et projets majeurs pour la Casamance.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une tournée économique dans la région de Kolda du 23 au 25 avril 2026, selon des informations issues de la Présidence.

Cette visite officielle dans la capitale du Fouladou s’inscrit dans une dynamique de territorialisation des politiques publiques. Elle vise notamment à renforcer le dialogue avec les acteurs locaux, évaluer les opportunités économiques de la zone et accélérer la mise en œuvre de nouveaux projets de développement.

Au cours de son séjour, le chef de l’État procédera, dès jeudi, au lancement des travaux du Centre de santé de Médina Yoro Foula, une infrastructure attendue pour améliorer l’accès aux soins dans cette partie du pays.

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Le lendemain, vendredi, Bassirou Diomaye Faye se rendra dans la ville de Kolda pour inaugurer l’antenne régionale du SAMU. Cette structure sanitaire aura pour mission de couvrir les trois régions de la Casamance, à savoir Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Dans la même journée, le président posera également la première pierre du futur pôle mère-enfant au Centre hospitalier régional de Kolda, un projet majeur pour le renforcement du système de santé dans le sud du pays.

Par ailleurs, selon plusieurs sources concordantes, le chef de l’État est également attendu au Daaka de Médina Gounass, étape importante qui devrait marquer la fin de cette tournée économique dans le sud.

À travers cette visite, les autorités entendent donner un nouvel élan au développement territorial, en mettant l’accent sur les infrastructures sanitaires et le rapprochement de l’État avec les populations locales.

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