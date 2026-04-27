A la UnePolitique

Quatre avant-projets de loi mis à disposition publique.

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Conformément aux engagements pris devant la Nation par le Président de la République, quatre avant-projets de loi viennent d’être mis à disposition publique, en amont de leur dépôt à l’Assemblée nationale.

Ils traduisent les consensus dégagés au cours des deux dialogues nationaux inclusifs : les Assises de la Justice (mai-juin 2024) et le Dialogue national sur le système politique (mai-juin 2025).

▪️ Révision de la Constitution – Adaptation du préambule de la Constitution, rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’exécutif avec de nouvelles prérogatives conférées au Premier ministre, renforcement du contrôle parlementaire, encadrement constitutionnel des décisions prises entre le scrutin présidentiel et la proclamation des résultats, incompatibilité de la fonction présidentielle avec la direction d’un parti politique, création d’une Cour constitutionnelle, etc.

▪️ Loi organique relative à la Cour constitutionnelle – Elargissement des membres de la juridiction constitutionnelle de 7 à 9 juges, compétence de la Cour en matière de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics, clarification des conditions dans lesquelles l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant la Cour d’appel et la Cour suprême, compétence nouvelle pour les conflits entre l’exécutif et le législatif, etc.

DEPECHES

Code électoral : La Société Civile freine PASTEF et exige un report immédiat
Sénégal : vers une réforme majeure du système des partis politiques
Yakaar-Teranga : vers une électricité moins chère et une industrialisation accélérée
Mohamed Diouf, une candidature axée sur la compétence et la réforme de la gouvernance locale à Keur Massar Nord

▪️ Code électoral et création de la CENI – Création d’une autorité électorale indépendante, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, adoption du bulletin unique, vote effectif des personnes en détention non déchues de leurs droits civiques, révision des conditions de déchéance électorale en matière délictuelle, instauration de la révision permanente des listes électorales, dématérialisation progressive du processus, dépôt de la caution avant le retrait des fiches de parrainage, etc.

▪️ Loi relative aux partis politiques – Modernisation du cadre juridique datant de 1981, règles de création, de fonctionnement, d’organisation, de suspension et de dissolution des partis politiques, modalités de mise en œuvres du financement public des partis politiques, contrôle financier des partis politiques par la Cour des comptes, etc.

L’ensemble des textes est consultable sur la plateforme dédiée, en amont du débat parlementaire à l’Assemblée nationale.
👉 https://jubbanti.sec.gouv.sn

Share This Article
Previous Article Sénégal : vers une réforme majeure du système des partis politiques
Next Article Code électoral : La Société Civile freine PASTEF et exige un report immédiat
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Daakaa 2026 : Bassirou Diomaye Faye promet une résidence pour le Khalife

A la UneActualites

Révision du Code électoral : la majorité passe à la vitesse supérieure

A la UneActualites

Kolda : Bassirou Diomaye Faye attendu ce samedi au Daaka de Médina Gounass

Politique

Mamour Diallo dément les rumeurs sur son décès : « Je suis encore en vie et en très bonne santé »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

Football

FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané

Lutte

Lutte : Diop 2 confirme sa suprématie face à Liss Ndiago

Lutte

Arène nationale : Boucher Ketchup crée la surprise en battant Ama Dia

Sports

Handball sénégalais : Seydou Diouf reconduit, la réforme actée