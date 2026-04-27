Sénégal : vers une réforme majeure du système des partis politiques



XALIMANEWS: Le gouvernement de la République du Sénégal a dévoilé un avant-projet de loi ambitieux visant à réformer en profondeur le cadre juridique des partis politiques. Ce texte, qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation de la démocratie sénégalaise, entend répondre aux insuffisances d’un dispositif légal en vigueur depuis plus de quatre décennies.

Dans son exposé des motifs, le projet rappelle le rôle central des partis politiques comme piliers du système démocratique. Chargés de contribuer à la cohésion nationale, à la formation citoyenne et à la participation à la vie publique, ces acteurs sont aujourd’hui appelés à évoluer dans un environnement plus transparent et mieux encadré.

Un cadre jugé obsolète

Adoptée en 1981 et modifiée en 1989, la législation actuelle est considérée comme dépassée, notamment en raison de mécanismes de contrôle jugés inefficaces. Face à cette situation, les autorités souhaitent procéder à une rationalisation du paysage politique et renforcer la gouvernance interne des partis.

Le projet s’inscrit également dans la continuité des réformes constitutionnelles de 2016 et des engagements communautaires pris dans le cadre de l’UEMOA, en particulier en matière de transparence financière.

Des conditions de création plus exigeantes

Parmi les innovations majeures, le texte introduit des critères plus stricts pour la création des partis politiques. Il sera désormais requis de réunir 15 000 parrainages répartis sur au moins la moitié des régions du pays, ainsi que de fournir un programme de formation des militants. Les dirigeants devront également faire l’objet d’une vérification de moralité.

Ces mesures visent à limiter la prolifération des partis et à encourager des structures mieux organisées et plus représentatives.

Un financement public encadré

Le projet de loi institue un mécanisme de financement public des partis politiques, destiné à réduire les financements occultes et à renforcer leur autonomie. Toutefois, l’accès à ces ressources sera conditionné à des critères stricts, notamment en matière de représentativité électorale.

Ainsi, seuls les partis ayant obtenu au moins 5 % des suffrages à l’élection présidentielle, un siège de député ou un certain seuil de conseillers locaux pourront en bénéficier.

Par ailleurs, les dons anonymes, les financements étrangers ou encore l’usage de cryptomonnaies sont explicitement interdits.

Renforcement du contrôle et des sanctions

Le texte prévoit un contrôle accru des finances des partis, confié à la Cour des comptes. Les formations politiques devront produire chaque année des états financiers certifiés et des rapports d’activités.

En cas de manquements, des sanctions graduées sont prévues, allant de la suspension temporaire à la dissolution. Un parti peut notamment être dissous s’il ne participe pas aux élections ou s’il porte atteinte aux principes fondamentaux de l’État.

Une mise en œuvre progressive

Les dispositions relatives au financement public entreront en vigueur à partir de 2028. Quant aux partis déjà existants, ils devront se conformer aux nouvelles exigences d’ici mars 2027, sous peine de dissolution.

Avec ce projet de loi, les autorités sénégalaises affichent clairement leur volonté de structurer davantage le paysage politique, tout en renforçant la transparence et la crédibilité du système démocratique.