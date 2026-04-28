Constitution, élections, partis : le Sénégal s’engage dans une mutation politique profonde

XALIMANEWS: La Présidence de la République a rendu publics, ce lundi, quatre avant-projets de loi d’envergure portant respectivement sur la Constitution, la Cour constitutionnelle, le système électoral et les partis politiques. Une initiative que plusieurs quotidiens nationaux qualifient de tournant décisif dans la refondation institutionnelle du pays.

Selon Le Soleil, cette étape marque l’entrée dans une phase concrète des réformes annoncées par le chef de l’État. Les textes en préparation visent, d’après le journal, à consolider l’État de droit, renforcer l’inclusion politique et garantir davantage de transparence dans les processus électoraux.

Dans la même dynamique, Sud Quotidien évoque “l’heure des réformes”, soulignant que ces avant-projets traduisent les principaux points de consensus issus des dialogues nationaux sur la justice et le système politique organisés en 2024 et 2025. Le quotidien estime que le président “passe désormais à l’acte” après plusieurs mois d’attente, ouvrant ainsi un chantier institutionnel présenté comme structurant pour l’avenir démocratique du pays.

De son côté, Le Quotidien parle d’une reconfiguration profonde du modèle démocratique sénégalais. Le journal met en avant des innovations majeures, notamment la création d’une Commission électorale nationale indépendante renforcée ainsi que l’instauration d’un financement public des partis politiques, perçus comme des ruptures significatives dans le paysage politique national.

L’As note pour sa part une accélération nette du processus de réforme. Le pouvoir exécutif aurait finalisé plusieurs textes importants, dont la révision de la Constitution et la refonte du système électoral. Le journal souligne toutefois que cette dynamique suscite déjà des interrogations sur l’équilibre des pouvoirs et la nécessité de préserver un large consensus politique.

Dans un autre registre, Walfquotidien estime que cette séquence politique traduit une forme de contournement institutionnel, en lien avec l’examen, prévu à l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi sur le Code électoral. Le journal relève un possible décalage entre cette initiative parlementaire et les réformes globales désormais engagées par la Présidence.

Toujours selon cette publication, certains acteurs politiques et membres de la coalition au pouvoir dénoncent une démarche jugée précipitée et insuffisamment consensuelle autour des ajustements électoraux en discussion.

Enfin, Le Quotidien souligne que ces réformes, bien qu’ambitieuses, s’inscrivent dans un contexte politique sensible où la question du consensus demeure centrale, notamment sur les enjeux liés à la rétroactivité et à l’équilibre institutionnel.

Ainsi, le Sénégal semble engagé dans une phase charnière de son évolution démocratique, entre volonté de refondation profonde et débats persistants sur la méthode et le rythme des réformes.