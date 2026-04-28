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Cour Suprême: Farba Ngom (enfin) libre, Pape Malick Ndour en prison

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XALIMANEWS: La Cour suprême du Sénégal s’est penchée ce mardi sur le pourvoi introduit par le ministère public dans l’affaire impliquant Mouhamadou Ngom et Pape Malick Ndour.

À l’issue de son délibéré, la haute juridiction a rejeté le recours du parquet général visant le député-maire des Agnam, Farba Ngom. Cette décision met un terme à la procédure engagée contre lui à ce niveau et consacre ainsi sa liberté définitive.

En revanche, la Cour suprême a confirmé la décision du juge d’instruction concernant Pape Malick Ndour. L’ordonnance de placement sous mandat de dépôt a été validée, maintenant ainsi l’ancien ministre de la Jeunesse en détention.

Cette décision illustre une nouvelle fois la fermeté de la justice dans le traitement différencié des dossiers, en fonction des éléments propres à chaque affaire.

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