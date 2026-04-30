« Il est grand temps de vider ce dossier » : Pape Alé Niang alerte sur l’affaire Bocar Samba Dièye contre Attijari-CBAO

XALIMANEWS: Le journaliste Pape Alé Niang est monté au créneau pour attirer l’attention sur le dossier opposant l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye à la banque Attijari-CBAO. Dans une publication sur le réseau social X (ex-Twitter), il a exprimé son inquiétude face à la lenteur du traitement de cette affaire, appelant à une résolution rapide.

« Vraiment le dossier de ce vieux Bocar Samba Diéye contre la CBAO doit être vidé. Il est grand temps de résoudre ce dossier. Le vieux est fatigué et sans cesse il lance des appels au secours », a-t-il écrit, traduisant ainsi une certaine urgence humaine autour de ce contentieux qui dure depuis plusieurs années.

Cette sortie intervient dans un contexte déjà marqué par des révélations relayées par la presse nationale, notamment sur un bras de fer judiciaire entre l’opérateur économique et la banque. Au cœur du litige : une créance contestée ayant conduit à la vente de plusieurs biens immobiliers appartenant à Bocar Samba Dièye, pour un montant estimé à plus de 4 milliards de francs CFA.

Se considérant victime d’une « injustice flagrante », ce dernier a multiplié les démarches pour faire entendre sa cause. Le 22 avril 2026, il a même saisi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers une lettre dans laquelle il sollicite une audience afin d’exposer sa situation et les contours de ce qu’il considère comme un long préjudice.

Selon des éléments évoqués dans la procédure, une expertise judiciaire ordonnée par la Cour d’appel de Dakar aurait conclu que la banque pourrait être débitrice envers lui, un point qui, s’il est confirmé, remettrait en cause la légalité de la saisie de ses biens.

Sur le plan pénal, le dossier semble toutefois au point mort. Une plainte déposée en novembre 2024 contre le directeur général de la banque n’aurait pas encore connu de suite, tandis qu’une autre procédure avec constitution de partie civile est toujours en attente d’évolution.

Dans ce climat d’attente, l’intervention de Pape Alé Niang vient raviver le débat public autour de cette affaire, en mettant en avant non seulement les enjeux judiciaires, mais aussi la dimension humaine d’un homme qui, selon ses soutiens, continue de se battre pour obtenir justice après plus d’une décennie de procédure