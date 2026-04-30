Réformes électorales : le ministre de l’Intérieur appelle l’opposition à éviter la politique de la chaise vide

XALIMANEWS: Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a exhorté ce jeudi les partis d’opposition à s’impliquer pleinement dans les discussions en cours sur les réformes électorales. En marge d’une rencontre organisée avec plusieurs formations politiques, il a mis en garde contre une stratégie de boycott, estimant qu’une « politique de la chaise vide » risquerait de freiner le processus de consolidation démocratique.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’un débat ouvert, basé sur la critique constructive et la formulation de propositions concrètes. Selon lui, les réformes engagées ne visent aucune formation politique en particulier, mais cherchent plutôt à instaurer un cadre électoral plus transparent, crédible et accessible à tous les acteurs.

La rencontre a réuni plusieurs personnalités politiques, dont Aly Ngouille Ndiaye et Serigne Mbacké Ndiaye, ainsi que des représentants du Parti démocratique sénégalais. Les échanges ont porté sur des réformes majeures touchant aussi bien le système électoral que certains aspects constitutionnels.

Cependant, une partie de l’opposition regroupée au sein du Front pour la défense de la démocratie et de la République a choisi de boycotter les travaux. Ce refus de participer est justifié par ses responsables par un manque d’inclusivité dans le processus, révélant ainsi des tensions persistantes autour des réformes en discussion.

Dans un contexte politique déjà marqué par des divergences, cette situation souligne la difficulté de parvenir à un consensus large sur les changements institutionnels envisagés au Sénégal.