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Bassirou Diomaye Faye face à la presse nationale ce samedi

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XALIMANEWS: Le Président de la République, Son Excellence Bassirou D. Faye, accordera une grande interview à la presse nationale ce samedi 2 mai 2026, à partir de 21 heures.

Cette intervention médiatique, très attendue, devrait permettre au chef de l’État de s’exprimer sur les grandes questions d’actualité nationale ainsi que sur les orientations majeures de son action à la tête du pays.

À travers cet exercice de communication directe, le Président entend également apporter des éclairages sur les dossiers prioritaires et répondre aux préoccupations des citoyens dans un contexte marqué par de nombreux enjeux politiques, économiques et sociaux.

Ce rendez-vous avec la presse nationale s’annonce ainsi comme un moment clé de prise de parole présidentielle, suivi de près par l’opinion publique.

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