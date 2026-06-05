Actualites

Le Premier ministre annonce une nouvelle méthode de gouvernance axée sur les résultats

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Pour sa première communication devant le Conseil des ministres, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a dévoilé les grandes lignes de la nouvelle méthode de conduite de l’action gouvernementale.

Le chef du gouvernement a d’abord exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui, avant de rappeler les fortes attentes des Sénégalais en matière d’emploi, d’opportunités économiques, d’accès aux services essentiels et d’amélioration des conditions de vie.

Le Premier ministre a annoncé que la Primature fonctionnera désormais sur la base d’une interministérialité active et quotidienne. Cette approche vise à renforcer la coordination entre les différents ministères afin d’accélérer le traitement des dossiers prioritaires.

Selon lui, l’administration devra passer d’une logique centrée sur les procédures à une logique de résolution des problèmes, d’une culture d’activités à une culture de résultats, mais aussi d’un fonctionnement cloisonné à une dynamique de coopération.

DEPECHES

Conseil des ministres : Diomaye exige un gouvernement de résultats rapides et un plan d’urgence économique
Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 05 juin 2026
Premier Conseil des ministres : Al Aminou Lo détaille la feuille de route de son gouvernement
Boubacar Camara officiellement installé au ministère de l’Enseignement supérieur

Parmi les urgences identifiées figurent la campagne agricole, la sécurité alimentaire, la prévention des inondations, l’organisation des examens et concours ainsi que l’évaluation du Programme de redressement économique et social (PRES).

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité d’élaborer rapidement un Code d’éthique et de déontologie des agents publics, tout en renforçant la performance administrative, la gestion des risques et la cybersécurité.

Cette nouvelle doctrine gouvernementale s’inscrit dans la mise en œuvre accélérée de l’Agenda Sénégal 2050 porté par les nouvelles autorités.

Share This Article
Previous Article Conseil des ministres : Diomaye exige un gouvernement de résultats rapides et un plan d’urgence économique
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

“J’ai failli y laisser ma peau” Les Secrets Pour élire Diomaye: Le Récit Déchirant d’Amadou Ba

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CÉLÉBRATIONS CENTENAIRES : Wade raconté par son chauffeur Diagna Diop

By
Xalima
A la UneXalima TV

Rupture Sonko – Diomaye : Pourquoi La Cohabitation Est Une Chance Pour Le Sénégal (Amadou Bâ)

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Aminata Touré « La démocratie, il faut la laisser fonctionner »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

UPA : Ousmane Sonko appelle à une réforme profonde de l’institution parlementaire africaine

Actualites

Centenaire d’Abdoulaye Wade : Diomaye Faye élève l’ancien président au rang de patrimoine national

Actualites

Nécrologie: Décès de la journaliste Mame Diarra Da Sylva de Sud FM 

Actualites

Bacary Sarr, du monde des idées à la parole de l’État

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Dakar 2026, Mondial 2026 : Djirèye Clotilde Coly fixe ses priorités

Football

Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC décroche un troisième titre historique et confirme son statut de géant du football national

Les lions

Sénégal–France 2026 : les Lions veulent rééditer l’exploit historique de 2002

Football

Diambars retrouve l’élite, Essamaye FC valide aussi son ticket‎

A la Une Sports

CAN U17 : Assane Sarr, la muraille sénégalaise qui a ébloui l’Afrique