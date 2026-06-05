Le Premier ministre annonce une nouvelle méthode de gouvernance axée sur les résultats

XALIMANEWS: Pour sa première communication devant le Conseil des ministres, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a dévoilé les grandes lignes de la nouvelle méthode de conduite de l’action gouvernementale.

Le chef du gouvernement a d’abord exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui, avant de rappeler les fortes attentes des Sénégalais en matière d’emploi, d’opportunités économiques, d’accès aux services essentiels et d’amélioration des conditions de vie.

Le Premier ministre a annoncé que la Primature fonctionnera désormais sur la base d’une interministérialité active et quotidienne. Cette approche vise à renforcer la coordination entre les différents ministères afin d’accélérer le traitement des dossiers prioritaires.

Selon lui, l’administration devra passer d’une logique centrée sur les procédures à une logique de résolution des problèmes, d’une culture d’activités à une culture de résultats, mais aussi d’un fonctionnement cloisonné à une dynamique de coopération.

Parmi les urgences identifiées figurent la campagne agricole, la sécurité alimentaire, la prévention des inondations, l’organisation des examens et concours ainsi que l’évaluation du Programme de redressement économique et social (PRES).

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité d’élaborer rapidement un Code d’éthique et de déontologie des agents publics, tout en renforçant la performance administrative, la gestion des risques et la cybersécurité.

Cette nouvelle doctrine gouvernementale s’inscrit dans la mise en œuvre accélérée de l’Agenda Sénégal 2050 porté par les nouvelles autorités.