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Horreur à Diamaguene: un charretier et ses deux amis arrêtés pour abus sexuels sur un enfant de 12 ans

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XALIMANEWS: Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’arrestation et au placement en garde à vue de trois individus pour actes contre nature, pédophilie et viols répétitifs sur un élève coranique de 12 ans.
L’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par la grand-mère de la victime. C’est la tante du jeune garçon qui, intriguée par son comportement suspect — notamment des sorties nocturnes fréquentes et une difficulté visible à s’asseoir — l’a pressé de questions. L’enfant a alors révélé les sévices subis.
Le principal suspect, un charretier résidant à Diamaguène, profitait de la confiance de l’enfant pour l’entraîner dans une maison abandonnée où il abusait de lui régulièrement. Informé de la plainte, le mis en cause a tenté de se soustraire à la justice avant d’être interpellé le 29 avril 2026, alors qu’il se trouvait au domicile de la victime avec ses parents pour solliciter un pardon familial.
Lors de son interrogatoire, le charretier est passé aux aveux complets et a dénoncé deux complices qui auraient également abusé de l’enfant. Les éléments de la brigade de recherches ont immédiatement procédé à l’interpellation des deux acolytes. Si l’un a reconnu les faits, le second, âgé de 19 ans, a tenté de nier malgré les accusations concordantes de la victime et de ses co-auteurs.
Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit.
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