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Violences préélectorales : 129 victimes bénéficient d’une couverture sanitaire à 80 %

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XALIMANEWS: L’État du Sénégal poursuit son processus de prise en charge des victimes des violences préélectorales survenues entre 2021 et 2024. À travers l’Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU), 129 cartes d’assuré ont été remises à des victimes identifiées, sur un total de 2009 bénéficiaires recensés.

Lors de la cérémonie de remise, le directeur de cabinet du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Youssouph Djité, a précisé que cette carte ouvre droit à un accès aux soins thérapeutiques dans les structures publiques de santé. Il a également assuré que l’État prendra en charge 80 % des frais médicaux des bénéficiaires.

Selon lui, cette initiative s’inscrit dans une logique de justice sociale et de solidarité nationale. « L’État a décidé de protéger celles et ceux qui ont été victimes des violences préélectorales », a-t-il déclaré, mettant en avant l’engagement des autorités à accompagner ces citoyens affectés.

De leur côté, les bénéficiaires ont salué cette mesure. Leur porte-parole, Daïbou Traoré, a évoqué les séquelles physiques et psychologiques persistantes liées aux tortures subies, notamment en détention. Il a insisté sur l’importance de cet appui sanitaire : « Nous vivons avec des séquelles. Il est essentiel de pouvoir accéder aux soins lorsque nous en avons besoin. Nous remercions la SEN-CSU pour cette prise en charge à 80 % ».

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Pour rappel, la SEN-CSU, en collaboration avec le ministère de la Famille, a identifié 2009 personnes comme victimes des violences politiques ayant marqué la période 2021-2024, une séquence marquée par des affrontements ayant causé de nombreux morts et blessés à Dakar et dans plusieurs régions du pays.

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