Programme avec le FMI : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prône la vérité et assume la suspension

XALIMANEWS: En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est revenu sur les relations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), notamment autour de la suspension du programme en cours de discussion.

Le chef de l’État a tenu à clarifier : il ne s’agit pas d’un rejet du programme, mais d’un processus toujours en cours. « Nous voulons un programme avec le FMI et les discussions se poursuivent », a-t-il expliqué, mettant fin aux spéculations sur une éventuelle rupture.

Selon lui, la suspension s’explique avant tout par un choix assumé de transparence. Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement a engagé un audit des finances publiques afin d’évaluer la situation réelle du pays. « Nous avons fait un exercice de vérité vis-à-vis du peuple sénégalais et de nos partenaires », a-t-il insisté.

Cet audit a permis de révéler des données jugées inexactes ou incomplètes. Dans ces conditions, le Fonds monétaire international ne pouvait pas valider le programme sur la base de chiffres erronés. D’où la nécessité de revoir les bases avant de poursuivre.

Malgré ce contexte, le Président s’est voulu rassurant sur la trajectoire économique du pays. Il a affirmé que les fondamentaux restent solides, évoquant une dynamique de croissance maintenue et des efforts importants dans des secteurs clés comme l’agriculture.

Il a également mis en avant les mesures prises pour soulager les populations, notamment sur les produits de première nécessité et le carburant, ainsi que les efforts de stabilisation des prix malgré les contraintes.

Pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye, gouverner ne doit pas dépendre exclusivement du FMI. « Avec le FMI, c’est plus facile, mais sans le FMI, nous pouvons aussi avancer », a-t-il affirmé, plaidant pour une souveraineté économique assumée.

Toutefois, il reconnaît l’importance d’une bonne ingénierie politique et technique pour atteindre les objectifs fixés, dans un contexte international et national exigeant.