Communication du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye : Abdoulaye Tine prend la place de Ousseynou Ly

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à un changement à la tête de la communication présidentielle. Par arrêté en date du 30 avril 2026, il a nommé l’avocat Abdoulaye Tine en qualité de porte-parole de la présidence de la République.

Il remplace à ce poste Ousseynou Ly, marquant ainsi une nouvelle orientation dans la stratégie de communication du chef de l’État.

Selon le communiqué officiel, Abdoulaye Tine, qui occupait déjà les fonctions de ministre-conseiller, aura désormais la responsabilité de porter la parole présidentielle et de coordonner la communication institutionnelle de la présidence.