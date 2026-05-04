Politique

Ousseynou Ly : “Mon engagement reste intact”, son message après son départ de la Présidence

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XALIMANEWS: Après deux années passées au sein de la Présidence de la République en qualité de Ministre-conseiller, porte-parole, Ousseynou Ly a annoncé la fin de sa mission. Il quitte ses fonctions dans un contexte marqué par un réajustement au sein de l’équipe présidentielle, avec la nomination de l’avocat Abdoulaye Tine pour lui succéder.

Dans un message empreint de reconnaissance, il a tenu à remercier le chef de l’État, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance placée en lui durant cette période.

« Servir mon pays, à cette station élevée, a été, durant ces deux années, une expérience à la fois exaltante et enrichissante », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de cette étape dans son parcours professionnel.

Ousseynou Ly a également réaffirmé son attachement au projet politique porté par le parti PASTEF, qu’il considère comme une dynamique de transformation nationale. Il a insisté sur la continuité de son engagement aux côtés de cette vision, qu’il décrit comme une ambition pour un Sénégal « souverain, juste et prospère ».

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Dans la même déclaration, il a salué le rôle du Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il présente comme le principal porteur du leadership politique autour duquel s’articule ce projet.

Enfin, il a adressé ses remerciements à l’ensemble des collaborateurs avec qui il a travaillé au sein de l’institution présidentielle, concluant ainsi une étape importante de son engagement public

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