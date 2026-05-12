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Affaire de tontine à Kébémer : versions contradictoires et soupçons de détournement, 4 millions FCFA disparus

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Placée en garde à vue au commissariat de Kébémer, la gérante de tontine Nd. Camara est au cœur d’une affaire d’abus de confiance présumé qui secoue la commune de Keur Diarga.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, plusieurs femmes regroupées au sein d’une association d’épargne l’accusent d’avoir disparu avec environ 4 millions de francs CFA, une somme patiemment collectée pendant près d’un an pour préparer la fête de la Tabaski.

Issues de familles modestes, les adhérentes versaient quotidiennement 100 FCFA dans la caisse commune, espérant bénéficier d’un soutien financier au moment des dépenses festives. Mais au jour du partage, c’est la stupeur : la caisse serait totalement vide.

Une explication jugée peu crédible

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Pour se défendre, la mise en cause aurait livré une version qualifiée de confuse par les plaignantes. Elle affirme avoir retiré l’argent à la banque, avant de le perdre en rentrant chez elle à bord d’une calèche :

« À la sortie de la banque, j’ai pris une calèche. Une fois à la maison, j’ai constaté la disparition de l’argent. Je ne sais pas si je l’ai perdu en chemin ou si on me l’a volé. »

Mais cette explication ne convainc pas les membres de l’association.

Des versions contradictoires qui enveniment l’affaire

La secrétaire du groupement, Marième Mbaye, dénonce des propos changeants et incohérents. Selon elle, la gérante aurait livré plusieurs versions différentes, évoquant tour à tour une perte en calèche et un autre incident à Dakar, où un sac contenant un million de FCFA aurait été oublié lors d’un achat de tissus.

« À la limite, elle nous prend pour des irresponsables », s’indigne-t-elle, estimant que les explications ne tiennent pas la route.

Une enquête en cours

Face aux enquêteurs, Nd. Camara aurait évoqué le stress et la pression des membres pour justifier ses contradictions. Une défense qui, selon les premiers éléments de l’enquête, n’a pas convaincu les autorités policières.

L’affaire suit désormais son cours, alors que les victimes réclament la lumière sur la gestion de leur épargne et le remboursement des fonds supposément disparus

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