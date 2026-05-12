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Colobane : un jeune de 22 ans mortellement poignardé

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XALIMANEWS: Un drame s’est produit à Colobane avec le meurtre de Cheikhouna Diop, un jeune homme âgé de 22 ans, mortellement poignardé lors d’une altercation. Les faits ont provoqué une vive émotion dans le quartier.

Le présumé auteur, Ablaye Dieng, âgé de 18 ans, a été arrêté par les éléments du commissariat de la Médina peu après les faits. Selon les informations rapportées par Libération, le suspect serait un adepte du « guinz ».

Toujours d’après la même source, le mis en cause avait récemment été interpellé pour ivresse publique manifeste. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes du drame.

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