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Dépenses pour le Meeting de Diomaye et amisà Mbour: détournement de deniers et de biens publics? (Par Adama Ndao, juriste)

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Diomaye Faye et sa coalition doivent expliquer au Peuple Sénégalais avec quel argent a été financé leur meeting, de Mbour y compris le déplacement des membres du gouvernement et officiels des diverses administrations y présents et l’appel vidéo Diomaye au meeting.

A moins qu’il soit absolument prouvé que les dépenses exécutées et les moyens de déplacement ou de communication des officiels ou leur personnel 7 sont de source totalement privée et que tout est mis en place de l’origine à la fin effectives de l’ organisation de cet évènement pour un remboursement effectif à la Présidence et aux diverses Administrations dont les officiels étaient présents, il est alors à constater que le délit de détournement de deniers. de biens et de moyens publics est constitué ici par chacune des personnes ayant utilisé les deniers (y compris les fonds politiques, caisses noires, et caisses d’avance), biens (véhicules, carburant) ou moyens (y compris communication) appartenant à l’État, à l’occasion de l’organisation dudit meeting.

Tout comme les autres types d’argent public, les fonds politiques encore appelés caisse noire ou caisse d’ avance, qui sont d’usage toujours à caractère privé (pas connu de tous) restent de l’argent public, des deniers publics

Les deniers et biens publics ne peuvent jamais faire l’objet d’usage à caractère personnel (pour ses besoins personnels ou ceux des membres de sa famille ou de ses amis etc)

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La coalition Diomaye est une organisation privée de nature associative, de droit ou de fait, dont ĺes membres clés sont des officiels du gouvernement et des Administrations publiques.

Toute utilisation des biens ou deniers publics (y compris les fonds politiques) au bénéfice de cette organisation ou pour ses activités constitue un délit de détournement de deniers ou de biens ou moyens publics , à moins qu’il soit établi que tout avait été planifié et effectué par la Coalition Diomaye et ses dirigeants pour un remboursement total et complet aux budgets des différentes administrations dont les deniers, moyens et biens ont été utilisés à l’occasion de la tenue à Mbour du meeting de la Coalition des Diomaye et amis.

Washington
Adama Ndao, juriste

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