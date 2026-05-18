Politique

Concertation nationale : la Coalition Diomaye Président appelle à répondre à l’appel du Président de la République

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XALIMANEWS: La Coalition Diomaye Président a officiellement apporté son soutien à l’initiative d’audiences de concertation avec les forces vives de la Nation, convoquées du 21 au 31 mai 2026 par Bassirou Diomaye Faye.

Dans un communiqué publié ce 18 mai à Dakar, la coalition salue une démarche qu’elle considère comme « de haute portée institutionnelle », mettant en avant l’importance du dialogue, de l’écoute mutuelle et de la concertation dans la gouvernance du chef de l’État.

Selon la Coalition Diomaye Président, cette initiative s’inscrit dans la continuité de la tradition sénégalaise fondée sur le dialogue et la recherche de consensus. Elle estime également que l’ouverture d’un cadre inclusif de discussions avec les acteurs politiques, économiques et sociaux traduit la volonté du président de consolider l’unité nationale, préserver la stabilité du pays et construire des consensus durables autour des grandes questions stratégiques du Sénégal.

La coalition qualifie cette séquence de « moment important pour la consolidation de la Nation » et appelle l’ensemble des forces vives à répondre favorablement à cet appel patriotique dans un esprit d’ouverture et de dépassement, afin de contribuer à l’édification d’un Sénégal « stable, souverain et prospère ».

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