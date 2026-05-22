Après le limogeage de Sonko, Barthélémy Dias sort du silence

XALIMANEWS: Quelques minutes après la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à celles du gouvernement, l’opposant Barthélémy Dias a réagi à travers un message axé sur l’unité nationale et la mobilisation citoyenne.

Dans sa publication, l’ancien maire de Dakar a invité les Sénégalais à rester « mobilisés et concentrés autour de L’ESSENTIEL », appelant les citoyens à avancer ensemble vers un avenir meilleur pour le pays.

Barthélémy Dias a également réaffirmé son engagement en faveur d’un Sénégal fondé sur « la justice, la vérité et la prospérité », tout en plaidant pour une Afrique placée sous le signe de « la paix et de l’unité ».

Cette sortie intervient dans un contexte politique particulièrement tendu marqué par le limogeage de Ousmane Sonko et la dissolution du gouvernement par le chef de l’État. Une décision qui continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la classe politique sénégalaise et sur les réseaux sociaux.