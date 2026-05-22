Élections locales 2027 : ce que le ministre de l’Intérieur a dit sur la date du scrutin

XALIMANEWS: Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a affirmé que le président de la République dispose encore des délais légaux pour publier le décret lançant le processus des élections territoriales prévues en 2027.

S’exprimant vendredi devant les députés lors d’une plénière consacrée aux questions d’actualité au gouvernement, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre a précisé que le chef de l’État peut, conformément au Code électoral, prendre ce décret jusqu’à deux mois avant l’échéance.

« Le président est dans les délais. Il peut aller jusqu’à deux mois pour prendre le décret », a-t-il indiqué, tout en assurant que les services en charge de l’organisation des scrutins sont pleinement opérationnels.

Interpellé par la députée Marie Hélène Ndoffène Diouf sur le respect du calendrier républicain, Mouhamadou Bamba Cissé a insisté sur le fait que l’organisation des élections à date échue est encadrée par la loi et ne dépend pas uniquement du ministère de l’Intérieur.

« Le décret présidentiel est le point de déclenchement des élections. Nous, au ministère de l’Intérieur, nous ne faisons que les organiser », a-t-il expliqué, soulignant la préparation de son département : « Nous sommes prêts parce que nous avons les hommes qu’il faut à la place qu’il faut. »

Par ailleurs, le ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana, a précisé que les réformes engagées dans le cadre de l’Acte 4 de la décentralisation ne constituent pas un obstacle à la tenue des élections.