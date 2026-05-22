« Ce soir je dormirai le cœur léger » : le premier message de Sonko après son limogeage

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à celles de l’ensemble du gouvernement. Une décision qui marque un tournant majeur dans la vie politique sénégalaise et confirme la rupture entre les deux figures du pouvoir issues du projet Pastef.

Quelques heures après l’annonce de son limogeage, Ousmane Sonko a réagi à travers un message court mais lourd de sens. « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui », a déclaré l’ancien Premier ministre, laissant entendre un certain soulagement après plusieurs semaines de tensions au sommet de l’État.

Cette décision du chef de l’État intervient dans un contexte de crise politique marqué par des divergences stratégiques entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Depuis plusieurs mois, des rumeurs de désaccords internes circulaient au sein du pouvoir, alimentant les spéculations autour d’un possible remaniement ou d’une rupture définitive.

Le limogeage de Ousmane Sonko et la dissolution du gouvernement ouvrent désormais une nouvelle phase politique au Sénégal. Les regards sont tournés vers le président Bassirou Diomaye Faye qui devra rapidement nommer un nouveau Premier ministre et former une nouvelle équipe gouvernementale.

Cette annonce provoque déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans la classe politique sénégalaise, où partisans et opposants analysent les conséquences de cette décision historique.