Politique

« DEALogue national » : Guy Marius Sagna ironise sur les concertations de Diomaye

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna continue de multiplier les sorties contre les concertations nationales initiées par le président Bassirou Diomaye Faye, dont l’ouverture est prévue ce jeudi.

Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, le parlementaire a vivement critiqué l’organisation de ce dialogue national, en évoquant notamment l’invitation adressée aux anciens Premiers ministres.

« Si je comprends bien, comme tous les anciens premiers ministres sont conviés au DEALogue national, le filou Macky Sall en fait partie. Mais comme il est de l’APR, il a décliné. Voilà où cela conduit un président de la République que de ne pas avoir de principe et d’abandonner le Projet pour le projet », a-t-il posté.

Avec ce nouveau commentaire au ton incisif, Guy Marius Sagna persiste dans ses critiques contre cette initiative politique qui continue de susciter débats et réactions au sein de la classe politique sénégalaise.

DEPECHES

Dialogue national : le FDR rejette les consultations de Diomaye Faye et dénonce un « déficit de transparence »
Guy Marius Sagna en offensive parlementaire : cinq dossiers sensibles sur la table du gouvernement
Waly Diouf Bodiang : « Aldiouma Sow reste de Pastef, mais sans être derrière Ousmane Sonko »
Concertation nationale : la Coalition Diomaye Président appelle à répondre à l’appel du Président de la République
Share This Article
Previous Article Ass Dione encore cité dans une affaire judiciaire après son extraction de prison
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Guy Marius Sagna à Bassirou Diomaye Faye : « Les Sénégalais n’ont pas voté pour une réconciliation avec les oppresseurs »

Politique

PASTEF fixe les dates de son congrès et de l’investiture d’Ousmane Sonko

Politique

Keur Massar Nord : le maire Adama Sarr lance son mouvement politique “Réforme” devant une foule impressionnante

A la UnePolitique

L’ex ministre Abdou Fall à Diomaye Faye : “le temps du compromis est venu”

Previous Next
A LIRE AUSSI
Les lions

Mondial 2026 : Diomaye Faye mobilise l’État derrière les Lions avant la liste de Pape Thiaw

Football

Mondial 2026 : la FSF organise la mobilisation des supporters sénégalais à l’étranger

Football

Découvrez l’ensemble des groupes des éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du groupe J !

Les lions

FSF : la liste de Pape Thiaw attendue le 21 mai, les Lions reçus à la présidence le 26 mai

A la Une Les lions

Liste de Pape Thiaw : Ferdinand Coly calme le jeu et recadre les polémiques