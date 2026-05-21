« DEALogue national » : Guy Marius Sagna ironise sur les concertations de Diomaye

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna continue de multiplier les sorties contre les concertations nationales initiées par le président Bassirou Diomaye Faye, dont l’ouverture est prévue ce jeudi.

Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, le parlementaire a vivement critiqué l’organisation de ce dialogue national, en évoquant notamment l’invitation adressée aux anciens Premiers ministres.

« Si je comprends bien, comme tous les anciens premiers ministres sont conviés au DEALogue national, le filou Macky Sall en fait partie. Mais comme il est de l’APR, il a décliné. Voilà où cela conduit un président de la République que de ne pas avoir de principe et d’abandonner le Projet pour le projet », a-t-il posté.

Avec ce nouveau commentaire au ton incisif, Guy Marius Sagna persiste dans ses critiques contre cette initiative politique qui continue de susciter débats et réactions au sein de la classe politique sénégalaise.