Waly Diouf Bodiang : « Aldiouma Sow reste de Pastef, mais sans être derrière Ousmane Sonko »

XALIMANEWS: Dans une récente publication, Waly Diouf Bodiang s’est exprimé sur la manière dont Aldiouma Sow rédige ses prises de position, qu’il juge révélatrice d’un positionnement politique particulier.

Selon lui, le style et le contenu des textes d’Aldiouma Sow traduiraient « un acharnement militant » d’une personne cherchant constamment à rappeler son appartenance au parti Pastef.

Waly Diouf Bodiang affirme toutefois reconnaître que ce dernier demeure toujours membre de Pastef, tout en estimant qu’il ne se situe pas dans la dynamique de soutien au leader du parti, Ousmane Sonko.

Il décrit cette situation comme une posture inconfortable mais néanmoins maintenue, qu’il compare à une forme d’attachement symbolique à une “famille politique”, entretenu selon lui par des artifices qui donnent l’illusion d’un ancrage solide