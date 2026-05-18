Politique

Waly Diouf Bodiang : « Aldiouma Sow reste de Pastef, mais sans être derrière Ousmane Sonko »

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Dans une récente publication, Waly Diouf Bodiang s’est exprimé sur la manière dont Aldiouma Sow rédige ses prises de position, qu’il juge révélatrice d’un positionnement politique particulier.

Selon lui, le style et le contenu des textes d’Aldiouma Sow traduiraient « un acharnement militant » d’une personne cherchant constamment à rappeler son appartenance au parti Pastef.

Waly Diouf Bodiang affirme toutefois reconnaître que ce dernier demeure toujours membre de Pastef, tout en estimant qu’il ne se situe pas dans la dynamique de soutien au leader du parti, Ousmane Sonko.

Il décrit cette situation comme une posture inconfortable mais néanmoins maintenue, qu’il compare à une forme d’attachement symbolique à une “famille politique”, entretenu selon lui par des artifices qui donnent l’illusion d’un ancrage solide

DEPECHES

Concertation nationale : la Coalition Diomaye Président appelle à répondre à l’appel du Président de la République
Guy Marius Sagna à Bassirou Diomaye Faye : « Les Sénégalais n’ont pas voté pour une réconciliation avec les oppresseurs »
PASTEF fixe les dates de son congrès et de l’investiture d’Ousmane Sonko
Keur Massar Nord : le maire Adama Sarr lance son mouvement politique “Réforme” devant une foule impressionnante
Share This Article
Previous Article Ouverture du tronçon Thiadiaye–Kaolack pour la Tabaski
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

L’ex ministre Abdou Fall à Diomaye Faye : “le temps du compromis est venu”

Politique

Incarcération de Pape Malick Ndour : la CCR dénonce une « procédure politique » et annonce une riposte

Politique

Cité Keur Gorgui: Goumbala débarque chez Ousmane Sonko en pleine réunion de PASTEF et assène ses vérités

A la UnePolitique

Promulgation du Code électoral : Ousmane Sonko et PASTEF obtiennent gain de cause ?

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Le Sénégal va organiser la CAN de beach soccer 2026

Football

Les Lionnes U20 sacrées à l’UFOA 2026 et déjà tournées vers le défi camerounais. (Par Saloum Saloum Bi)

Football

Ligue 1 : Teungueth FC prend les commandes du championnat à deux journées de la fin

Lutte Societe

Lutte CEDEAO Gambie 2026 : le Sénégal sacré champion !

Sports

Coup de tonnerre : Reug Reug perd son titre mondial après un KO brutal