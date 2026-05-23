Politique

Doudou Ka dénonce le “kidnapping” de son frère et charge Ousmane Sonko

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: L’ancien ministre Doudou Ka est sorti de son silence à travers une publication sur X dans laquelle il accuse ouvertement le Premier ministre Ousmane Sonko de fermer les yeux sur ce qu’il qualifie de “kidnapping légalisé” de son jeune frère, Papis Ka.

Dans son message, Doudou Ka affirme vivre une situation douloureuse depuis maintenant 18 mois. Selon lui, son frère est détenu à la prison de Rebeuss malgré un non-lieu partiel prononcé par le juge d’instruction depuis juin 2025.

L’ancien ministre explique que Papis Ka avait été arrêté au domicile familial par ce qu’il appelle une “police politique”. Il soutient que le seul reproche fait à son frère serait d’avoir conservé sous son lit l’arme de service de leur défunt père, ancien douanier de la République.

Très critique envers le pouvoir en place, Doudou Ka accuse le régime de gouverner dans “la vengeance” et reproche au Premier ministre de pouvoir “dormir paisiblement” pendant que sa famille continue de vivre cette épreuve.

DEPECHES

Vers un retour stratégique de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale ?
Fin de mission pour Sonko : la réaction forte de Pastef
Après le limogeage de Sonko, Barthélémy Dias sort du silence
« Ce soir je dormirai le cœur léger » : le premier message de Sonko après son limogeage

“Vous fermez les yeux sur l’injustice pour mieux dormir ; moi, je les garde ouverts pour contribuer au rayonnement de mon pays et au développement de la sous-région”, a-t-il notamment écrit.

Cette sortie relance le débat autour des arrestations et détentions dénoncées par plusieurs responsables politiques et acteurs de l’opposition depuis l’arrivée du nouveau régime.

Share This Article
Previous Article Après le limogeage de Sonko, Barthélémy Dias sort du silence
Next Article Fin de mission pour Sonko : la réaction forte de Pastef
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Élections locales 2027 : ce que le ministre de l’Intérieur a dit sur la date du scrutin

A la UnePolitique

Débat sur les fonds politiques : Sonko évoque une divergence avec Diomaye Faye

A la UnePolitique

Dialogue national : un lancement déjà fragilisé par les boycotts

Politique

« DEALogue national » : Guy Marius Sagna ironise sur les concertations de Diomaye

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection

Les lions

Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste officielle des Lions du Sénégal

Les lions

Coupe du Monde 2026 : Bara Sopoko Ndiaye, la surprise de la liste de Pape Thiaw

Les lions

Mondial 2026 : Diomaye Faye mobilise l’État derrière les Lions avant la liste de Pape Thiaw

Football

Mondial 2026 : la FSF organise la mobilisation des supporters sénégalais à l’étranger