Doudou Ka dénonce le “kidnapping” de son frère et charge Ousmane Sonko

XALIMANEWS: L’ancien ministre Doudou Ka est sorti de son silence à travers une publication sur X dans laquelle il accuse ouvertement le Premier ministre Ousmane Sonko de fermer les yeux sur ce qu’il qualifie de “kidnapping légalisé” de son jeune frère, Papis Ka.

Dans son message, Doudou Ka affirme vivre une situation douloureuse depuis maintenant 18 mois. Selon lui, son frère est détenu à la prison de Rebeuss malgré un non-lieu partiel prononcé par le juge d’instruction depuis juin 2025.

L’ancien ministre explique que Papis Ka avait été arrêté au domicile familial par ce qu’il appelle une “police politique”. Il soutient que le seul reproche fait à son frère serait d’avoir conservé sous son lit l’arme de service de leur défunt père, ancien douanier de la République.

Très critique envers le pouvoir en place, Doudou Ka accuse le régime de gouverner dans “la vengeance” et reproche au Premier ministre de pouvoir “dormir paisiblement” pendant que sa famille continue de vivre cette épreuve.

“Vous fermez les yeux sur l’injustice pour mieux dormir ; moi, je les garde ouverts pour contribuer au rayonnement de mon pays et au développement de la sous-région”, a-t-il notamment écrit.

Cette sortie relance le débat autour des arrestations et détentions dénoncées par plusieurs responsables politiques et acteurs de l’opposition depuis l’arrivée du nouveau régime.