Politique

Fin de mission pour Sonko : la réaction forte de Pastef

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XALIMANEWS: Le parti PASTEF a publié un communiqué officiel dans lequel il dit avoir pris acte de la décision du président de la République de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans ce document signé par le Bureau politique national, Pastef a tenu à saluer “le travail remarquable” accompli par Ousmane Sonko et son gouvernement. Le parti met notamment en avant “la rigueur, le patriotisme et un sens profond de l’intérêt général” qui auraient marqué son passage à la tête du gouvernement.

Le communiqué souligne également que le leadership, la vision et l’engagement de Sonko au service du peuple sénégalais ont constitué “une étape fondatrice” de la révolution citoyenne portée par le parti.

Malgré cette nouvelle situation politique, Pastef affirme rester tourné vers l’avenir et annonce se préparer “avec détermination” à son congrès prévu le 6 juin 2026.

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Le parti réaffirme aussi son attachement au “Projet” ainsi qu’aux idéaux défendus lors des élections de mars et novembre 2024. Pastef assure vouloir demeurer fidèle “aux aspirations légitimes du peuple sénégalais”.

Enfin, la formation politique insiste sur sa volonté de poursuivre le combat pour “la souveraineté, le patriotisme et l’unité africaine”, tout en promettant de continuer à défendre les intérêts essentiels du peuple sénégalais.

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