Ce qui me lie au Président Abdoulaye Wade

Il y a des personnes que l’on rencontre en vrai.

Et puis il y a celles que l’on découvre à travers leurs idées.

Ma relation avec le Président Abdoulaye Wade appartient à cette deuxième catégorie.

Aujourd’hui, alors qu’il fête ses cent ans, j’ai envie de partager quelques mots, non seulement sur ce qu’il a représenté pour le Sénégal, mais aussi sur l’influence qu’il a eue dans mon propre parcours.

Car au-delà du chef d’État, du grand acteur politique ou encore de l’opposant historique qui a marqué notre démocratie, j’ai découvert chez Abdoulaye Wade un homme de réflexion.

Un homme qui a passé sa vie à questionner les modèles établis, à remettre en cause les évidences et à chercher, pour l’Afrique, une voie originale vers le progrès et la dignité.

Maître Abdoulaye Wade n’est pas une figure politique ordinaire. Il est une personnalité majeure, fascinante, magnétique. On peut l’admirer ou le contester, mais nul ne peut l’ignorer.

Sa singularité réside dans sa capacité à susciter le débat, à bousculer les certitudes et à porter une vision ambitieuse du pouvoir, du développement et de la place de l’Afrique dans le monde. C’est souvent là que se reconnaissent les grands hommes d’État.

J’ai commencé mon engagement politique en 2007-2008 au sein du FSDBJ. Après plusieurs années d’implication, j’ai ressenti le besoin d’approfondir ma réflexion intellectuelle et idéologique.

J’avais besoin de comprendre. Comprendre les idées qui façonnent les sociétés. Comprendre les doctrines qui organisent le pouvoir. Comprendre ce qui permet à une nation d’avancer sans perdre son identité.

Pendant de longs mois, je me suis plongé dans les écrits de grands penseurs. J’ai lu, relu et comparé différentes visions. Celles de nos intellectuels africains, de Mamadou Dia à Abdoulaye Wade, mais aussi celles de nombreux auteurs qui ont marqué la pensée mondiale comme Durkheim, Weber, Bourdieu, Tocqueville…

Au terme de cette démarche, j’ai adhéré à une vision libérale-sociale, fondée sur la recherche d’un équilibre entre l’initiative individuelle et l’exigence collective.

C’est alors que j’ai découvert, avec encore plus d’attention, la pensée du Président Wade et sa théorisation du libéralisme social africain : une conception du développement qui libère les énergies, favorise l’innovation et place l’être humain au cœur de l’action publique.

Depuis lors, je reconnais en lui non seulement un homme politique d’exception, mais aussi un grand intellectuel africain dont la réflexion a profondément enrichi le débat d’idées sur notre continent.

J’ai, par la suite, fait le choix d’un autre engagement politique en rejoignant le projet PASTEF. Mais je n’ai jamais renié l’ideologie liberale-Sociale.

Aujourd’hui encore, patriote convaincu, je demeure attaché à cette quête d’équilibre le potentiel de l’individu que nous nous devons de liberer et la conscience collective que nous nous devons de conserver.

Ainsi, C’est cette conviction ideologue qui me relie, au-delà des parcours et des générations, à Maître Abdoulaye Wade.

À 100 ans, il demeure un repère de notre histoire nationale, une mémoire vivante de nos combats démocratiques et une source inépuisable de réflexion pour les générations présentes et futures.

Merci, Président Et joyeux centenaire.

Affectueusement,

Moussa Bala Fofana

Xamxam du pexe