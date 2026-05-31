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Diomaye Faye à Banjul : Dakar et Banjul renforcent leur coopération face aux défis régionaux et internationaux.

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XALIMANEWS: Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi 30 mai une visite de travail à Banjul où il a été reçu par son homologue gambien, Adama Barrow. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans la volonté commune des deux pays de consolider davantage leurs relations de coopération et de renforcer leur partenariat stratégique.

Au cours de leurs échanges, les deux chefs d’État ont souligné le caractère particulier des liens qui unissent le Sénégal et la Gambie. Au-delà de la proximité géographique, Dakar et Banjul partagent une histoire commune, des attaches culturelles profondes ainsi que des relations humaines marquées par la fraternité et la solidarité entre leurs peuples.

Les discussions ont permis de passer en revue l’état de la coopération bilatérale et d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration dans plusieurs secteurs d’intérêt commun. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à intensifier les actions conjointes en faveur du développement économique et du bien-être de leurs populations.

La situation sécuritaire et politique en Afrique de l’Ouest a également occupé une place importante dans les échanges. Face aux défis persistants liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la sous-région, les présidents Diomaye Faye et Barrow ont insisté sur la nécessité de renforcer la concertation et la coopération entre les États ouest-africains.

Les deux chefs d’État ont enfin abordé les grandes questions internationales marquées par les tensions géopolitiques actuelles, notamment en Europe et au Moyen-Orient. Ils ont relevé les répercussions de ces crises sur les économies et les sociétés africaines, appelant à une solidarité accrue et à une meilleure coordination des États africains pour faire face aux défis mondiaux.

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