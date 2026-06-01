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Nécrologie : Décès du Pr Moustapha Kassé, ancien doyen de la FASEG

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XALIMANEWS: Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès, survenu dans la soirée à Dakar, du professeur Moustapha Kassé, ancien doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Cette disparition marque une perte importante pour le monde universitaire sénégalais et pour tous ceux qui ont été formés ou inspirés par son enseignement et ses travaux en économie.

Le Pr Moustapha Kassé laisse l’image d’un universitaire engagé, respecté pour la qualité de ses analyses, son sens de la transmission et sa contribution au développement de la pensée économique au Sénégal. Son parcours a profondément marqué plusieurs générations d’étudiants, de chercheurs et d’acteurs institutionnels.

La levée du corps est prévue ce mardi à 11h à la morgue de l’hôpital Fann de Dakar, suivie de son inhumation à Touba. Les condoléances seront reçues à son domicile situé à la Cité des enseignants de Fann-Résidence à Dakar.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Xalima s’associe à la douleur de la famille éplorée, des proches ainsi que de la communauté universitaire. Elle présente ses condoléances les plus émues et prie pour le repos de son âme.

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