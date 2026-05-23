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Saraya : un accident de bus sur la RN7 fait une vingtaine de blessés graves

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XALIMANEWS: Un accident de la circulation est survenu ce samedi matin, aux environs de 7 heures, sur la route nationale n°7 (RN7), entre les localités de Bembou et Pondala, dans le département de Saraya (sud-est du Sénégal).

Selon une source sécuritaire citée par l’APS, l’accident implique un bus de transport en commun assurant la liaison Moussala–Dakar. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore déterminées.

Le bilan provisoire fait état d’une vingtaine de blessés graves, tous évacués vers l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, où ils ont été pris en charge pour des soins d’urgence.

Les éléments de la brigade routière de la gendarmerie se sont rendus sur place afin de procéder aux constats d’usage et de sécuriser la zone.

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Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident.

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