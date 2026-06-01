Politique

Nomination de Makhtar Cissé : l’hommage vibrant de l’ex-maire de Dialambéré

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Au-delà des cercles politiques dakarois et des équilibres complexes du nouveau gouvernement Lo, la nomination de Mouhamadou Makhtar Cissé au poste stratégique de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique suscite de vives réactions d’enthousiasme à l’intérieur du pays. Parmi les témoignages marquants, celui de Bouna Koïta, ancien maire de la commune de Dialambéré (région de Kolda), qui salue le retour aux affaires d’un « véritable homme d’État républicain ».
​Le souvenir indélébile du projet « Alpha Taru »
​Pour les populations du monde rural, et particulièrement en Casamance, le nom de Mouhamadou Makhtar Cissé reste intimement lié au désenclavement et au développement local. Dans son message de félicitations, l’ancien édile Bouna Koïta a tenu à rappeler l’impact concret de l’action du nouveau ministre lorsqu’il dirigeait la Senelec (Société nationale d’électricité).
​Sous sa gouvernance, et via le programme d’électrification rurale baptisé Alpha Taru, la commune de Dialambéré avait vu éclore deux écoles élémentaires construites « clés en main ». Un engagement en faveur de l’éducation qui a profondément marqué les esprits.
​« Ce geste fort en faveur de l’éducation demeure gravé dans la mémoire des populations. Calme, humble, pieux et compétent, tu incarnes les valeurs du service public, du patriotisme et de l’excellence », témoigne avec émotion Bouna Koïta.
​Le parrain de Kodienguina : une figure de proximité
​L’hommage de l’ancien maire s’appuie sur une symbolique forte : l’école élémentaire de Kodienguina, une localité de la commune, porte le nom du nouveau premier flic du Sénégal, qui en est le parrain officiel. Plus qu’un simple parrainage de façade, l’ancien magistrat de la commune rappelle que Mouhamadou Makhtar Cissé avait personnellement fait le déplacement à Kodienguina pour couper le ruban inaugural.
​Pour les acteurs locaux, ce profil de technocrate de haut vol, capable de quitter les salons feutrés de la capitale pour aller au contact du Sénégal profond, est un atout majeur au moment où il s’apprête à gérer l’administration du territoire et la sécurité publique.
​Au nom des élèves, des parents et de l’ensemble des administrés, Bouna Koïta a formulé des vœux de réussite pour ce qu’il qualifie de « noble mission au service de la Nation ». Une caution territoriale de poids pour le nouveau ministre, alors que s’ouvre un chantier crucial pour la stabilité républicaine.

Share This Article
Previous Article Le gouvernement Ahmadou Al Aminou Lô dévoilé : voici la liste complète des ministres
Next Article Nécrologie : Décès du Pr Moustapha Kassé, ancien doyen de la FASEG
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Intégralité du discours français d’Ousmane Sonko, nouveau président de l’Assemblée nationale.

By
Xalima
Xalima TV

Ce qu’on ne vous dit jamais sur les coulisses du pouvoir. Les révélations du Général Gueye Faye.

By
Xalima
Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

PASTEF dénonce les convocations de Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna et exige le respect de l’immunité parlementaire.

Politique

Du mouvement à l’organisation : le défi du premier congrès du Pastef Les Patriotes (Par Ousmane Sonko)

A la UnePolitique

Bassirou Diomaye Faye : « La République découvre qu’elle est plus jeune que Abdoulaye Wade »

Politique

Macky Sall célèbre « un bâtisseur du Sénégal » à l’occasion des 100 ans de Wade

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Ama Baldé libéré : Pikine exulte, les amateurs rêvent déjà de son retour dans l’arène

Les lions

États-Unis 3-2 Sénégal : les Lions s’inclinent à Charlotte pour leur premier match de préparation

Lutte

Interpellé dès son retour au Sénégal : Ama Baldé reste serein et regrette la tournure des événements

Sports

Mi-temps : les États-Unis mènent 2-1, Sadio Mané maintient le Sénégal en vie

Les lions

États-Unis – Sénégal : Pape Thiaw dévoile son onze de départ