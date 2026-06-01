Nomination de Makhtar Cissé : l’hommage vibrant de l’ex-maire de Dialambéré

Au-delà des cercles politiques dakarois et des équilibres complexes du nouveau gouvernement Lo, la nomination de Mouhamadou Makhtar Cissé au poste stratégique de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique suscite de vives réactions d’enthousiasme à l’intérieur du pays. Parmi les témoignages marquants, celui de Bouna Koïta, ancien maire de la commune de Dialambéré (région de Kolda), qui salue le retour aux affaires d’un « véritable homme d’État républicain ».

​Le souvenir indélébile du projet « Alpha Taru »

​Pour les populations du monde rural, et particulièrement en Casamance, le nom de Mouhamadou Makhtar Cissé reste intimement lié au désenclavement et au développement local. Dans son message de félicitations, l’ancien édile Bouna Koïta a tenu à rappeler l’impact concret de l’action du nouveau ministre lorsqu’il dirigeait la Senelec (Société nationale d’électricité).

​Sous sa gouvernance, et via le programme d’électrification rurale baptisé Alpha Taru, la commune de Dialambéré avait vu éclore deux écoles élémentaires construites « clés en main ». Un engagement en faveur de l’éducation qui a profondément marqué les esprits.

​« Ce geste fort en faveur de l’éducation demeure gravé dans la mémoire des populations. Calme, humble, pieux et compétent, tu incarnes les valeurs du service public, du patriotisme et de l’excellence », témoigne avec émotion Bouna Koïta.

​Le parrain de Kodienguina : une figure de proximité

​L’hommage de l’ancien maire s’appuie sur une symbolique forte : l’école élémentaire de Kodienguina, une localité de la commune, porte le nom du nouveau premier flic du Sénégal, qui en est le parrain officiel. Plus qu’un simple parrainage de façade, l’ancien magistrat de la commune rappelle que Mouhamadou Makhtar Cissé avait personnellement fait le déplacement à Kodienguina pour couper le ruban inaugural.

​Pour les acteurs locaux, ce profil de technocrate de haut vol, capable de quitter les salons feutrés de la capitale pour aller au contact du Sénégal profond, est un atout majeur au moment où il s’apprête à gérer l’administration du territoire et la sécurité publique.

​Au nom des élèves, des parents et de l’ensemble des administrés, Bouna Koïta a formulé des vœux de réussite pour ce qu’il qualifie de « noble mission au service de la Nation ». Une caution territoriale de poids pour le nouveau ministre, alors que s’ouvre un chantier crucial pour la stabilité républicaine.