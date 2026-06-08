Kalidou Koulibaly : « Le Sénégal peut réaliser une grande Coupe du monde »

XALIMANEWS – À quelques jours de l’entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde 2026, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a appelé à ne pas focaliser toute l’attention sur le match d’ouverture face à la France. Pour le défenseur sénégalais, le Mondial est une aventure qui se construit sur l’ensemble de la compétition et non sur une seule rencontre.

Invité dimanche de l’émission « After Foot » de RMC, exceptionnellement délocalisée à Dakar à l’approche du tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le capitaine des Lions a insisté sur la nécessité de garder une vision globale des objectifs de la sélection nationale.

« Il ne faut pas résumer cette Coupe du monde à ce match contre la France », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant l’importance de cette affiche très attendue.

Le Sénégal débutera son parcours mondial le 16 juin à New York face à la France avant d’affronter la Norvège une semaine plus tard dans le New Jersey. Une entrée en matière qui rappelle inévitablement le souvenir historique de 2002, lorsque les Lions avaient créé l’exploit en battant les champions du monde français lors du match d’ouverture du Mondial en Asie.

Mais pour Koulibaly, il n’est pas question de vivre dans les souvenirs. Le défenseur central estime que cette nouvelle génération doit écrire sa propre histoire.

« Nous voulons bien commencer la compétition et tout faire pour gagner ce premier match. Mais ce qui s’est passé en 2002 appartient au passé. Nous sommes en 2026 et nous devons nous concentrer sur notre propre parcours », a-t-il expliqué.

Le capitaine sénégalais affiche également de grandes ambitions pour cette Coupe du monde. Champion d’Afrique avec les Lions, il considère que l’équipe possède les qualités nécessaires pour franchir un nouveau cap sur la scène internationale.

L’objectif affiché est clair : atteindre au minimum les quarts de finale, une étape jamais franchie par le Sénégal dans l’histoire du Mondial. Au-delà de cette ambition, Koulibaly laisse entendre que le groupe nourrit des rêves encore plus grands.

De retour après une blessure, le défenseur se montre particulièrement confiant quant au potentiel de son équipe. Selon lui, la réussite passera avant tout par une conviction collective forte.

« Nous devons croire que nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe. Si nous n’avons pas cette confiance en nous-mêmes, personne ne l’aura à notre place », a-t-il souligné.

À l’approche du rendez-vous planétaire, le message du capitaine est donc sans équivoque : le Sénégal ne veut pas seulement réussir son entrée contre la France, mais ambitionne de réaliser une Coupe du monde historique et de confirmer son statut parmi les grandes nations du football africain.