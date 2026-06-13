Politique

Diomaye Faye reporte sa rencontre avec les maires et présidents de conseils départementaux au 2 juillet.

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XALIMANEWS: La rencontre tant attendue entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et les élus territoriaux du Sénégal n’aura finalement pas lieu à la date initialement prévue.

Prévue le 16 juin au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, cette réunion regroupant les maires et les présidents de conseils départementaux a été reportée au 2 juillet prochain.

Dans un communiqué relayé par Le Soleil, le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire précise que ce changement de calendrier est lié au contexte politique récent ainsi qu’à l’installation du nouveau gouvernement.

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