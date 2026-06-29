Exploit historique : le Paraguay élimine l’Allemagne aux tirs au but !

XALIMANEWS: e Paraguay crée l’énorme surprise de cette Coupe du monde 2026 en éliminant l’Allemagne à l’issue de la séance des tirs au but, après un match intense conclu sur le score de 1-1 après prolongation. Les Guaranis décrochent ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale, tandis que la Mannschaft quitte prématurément la compétition. ￼

Julio Enciso avait ouvert le score pour le Paraguay avant que Kai Havertz n’égalise pour l’Allemagne. Malgré une domination allemande et plusieurs occasions franches, les Paraguayens ont résisté jusqu’à la séance des tirs au but, où ils ont fait preuve d’un sang-froid remarquable pour réaliser l’un des plus grands exploits du tournoi