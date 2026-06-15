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Iliman Ndiaye affiche ses ambitions : « Nous voulons ramener la Coupe du monde en Afrique »

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XALIMANEWS: À quelques heures de l’entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde 2026 face à la France, Iliman Ndiaye a envoyé un message fort concernant les ambitions des Lions. L’attaquant d’Everton FC estime que le Sénégal possède désormais les armes pour rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.

Dans un entretien accordé à France Football, le joueur sénégalais a rappelé les performances récentes de la sélection nationale contre des adversaires prestigieux, notamment la victoire obtenue face à l’Angleterre en 2025. Pour lui, ces résultats ont renforcé la confiance du groupe et prouvé que les Lions peuvent regarder n’importe quelle équipe les yeux dans les yeux.

Porté par cette confiance, Iliman Ndiaye ne cache pas son rêve de voir le Sénégal entrer dans l’histoire en remportant la Coupe du monde. Un objectif ambitieux qui témoigne de la détermination d’une génération convaincue qu’elle peut offrir à l’Afrique son premier sacre mondial.

À l’approche du choc contre la France, cette déclaration reflète parfaitement l’état d’esprit des Lions : de l’ambition, de la confiance et la volonté de bousculer la hiérarchie du football mondial.

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