Kaolack : deux morts et quatre blessés dans un grave accident de la route sur l’axe Thiawando-Koutal

XALIMANEWS: Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi matin dans la région de Kaolack, précisément à la sortie de Thiawando en direction de Koutal. Le bilan provisoire fait état de deux personnes décédées et de quatre autres blessées.

Selon des informations recueillies auprès de sources sécuritaires, le drame a impliqué un véhicule tout-terrain en provenance de Dakar ainsi que trois motos de transport communément appelées « Jakarta ». Les circonstances exactes de la collision n’ont pas encore été établies.

Informés de la situation vers 8h45, les sapeurs-pompiers de la 31e Compagnie d’incendie et de secours de Kaolack se sont rapidement rendus sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Après les premiers secours, les blessés ainsi que les corps des victimes ont été transportés au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les causes de cet accident qui vient une nouvelle fois rappeler les dangers de la circulation routière.