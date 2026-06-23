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Huit places à prendre : les Lions croient encore à la qualification

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XALIMANEWS: La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé qu’elle dévoilera samedi, à l’issue de la phase de groupes, la liste officielle des huit meilleurs troisièmes qui décrocheront les derniers tickets pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Pour départager les équipes classées troisièmes de leur groupe, l’instance mondiale prendra en compte plusieurs critères, notamment le nombre de points obtenus, la différence de buts, le nombre de buts marqués, ainsi que le classement du fair-play basé sur les cartons reçus. En dernier recours, le classement mondial FIFA le plus récent sera utilisé.

Dans ce contexte, les Lions du Sénégal n’ont plus droit à l’erreur. Troisièmes du groupe I après leur défaite face à la Norvège, ils devront impérativement s’imposer vendredi contre l’Irak à Toronto, au Canada, lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Au-delà d’une victoire, les hommes de l’entraîneur devront soigner leur différence de buts afin d’augmenter leurs chances de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes de la compétition. Leur qualification dépendra également des résultats enregistrés dans les autres groupes.

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Face aux Lions de Mésopotamie, le Sénégal jouera donc une véritable finale avec l’espoir de prolonger son aventure mondiale et de rejoindre le tableau des phases à élimination directe.

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