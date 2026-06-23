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À Berlin, Diomaye Faye séduit les investisseurs allemands et mise sur la Vision Sénégal 2050

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XALIMANEWS: En visite officielle à Berlin, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé mardi au renforcement et à la diversification du partenariat économique entre le Sénégal et l’Allemagne, en cohérence avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050.

Selon la présidence de la République, le chef de l’État a réaffirmé que le Sénégal demeure une destination « sûre et attractive » pour les investisseurs étrangers. Il a invité les acteurs économiques allemands à accompagner davantage la dynamique de développement engagée par le pays.

Lors de son entretien avec le chancelier allemand Friedrich Merz, les deux dirigeants ont salué l’excellence des relations historiques qui unissent le Sénégal et la République fédérale d’Allemagne.

Bassirou Diomaye Faye a notamment rappelé le soutien constant de l’Allemagne aux efforts de développement du Sénégal dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’hydraulique, les transports, la santé, l’éducation, la formation professionnelle, la justice et l’énergie. Il a également souligné le rôle majeur joué par Berlin en tant que premier partenaire bilatéral du Sénégal durant la pandémie de Covid-19.

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La présidence sénégalaise indique que cette rencontre a permis de constater la montée en puissance de la coopération économique entre les deux pays. Cette dynamique est illustrée par les accords signés lors de la Journée économique germano-sénégalaise et par l’intérêt croissant des entreprises allemandes pour le marché sénégalais.

Les échanges ont également porté sur plusieurs questions africaines et internationales. Les deux responsables ont affiché une convergence de vues sur les défis sécuritaires et de développement auxquels le continent est confronté.

Le président sénégalais a réaffirmé son engagement en faveur de la lutte contre le terrorisme au Sahel, tout en plaidant pour le règlement pacifique des différends par le dialogue. Il a également défendu l’idée d’une gouvernance mondiale plus ouverte, équitable et inclusive.

Au terme de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye a invité Friedrich Merz à effectuer une visite officielle au Sénégal, une perspective qui pourrait marquer une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Dakar et Berlin.

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